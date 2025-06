Referendum su lavoro e cittadinanza | seggi aperti a Salerno e provincia i dati sull' affluenza

A Salerno e in tutta la provincia, oggi e domani si vota per cinque importanti referendum che potrebbero plasmare il futuro del lavoro e della cittadinanza in Italia. Con seggi aperti fino alle 23 stasera e riaperti domani alle 7 fino alle 15, gli elettori sono chiamati a decidere se modificare le normative attuali. I dati sull'affluenza e lo spoglio in tempo reale seguiranno per capire se i quesiti raggiungeranno il quorum necessario per essere validi.

