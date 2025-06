Referendum su lavoro e cittadinanza | quando si vota e quali sono i quesiti

Il 8 e 9 giugno, gli italiani sono chiamati alle urne per cinque importanti referendum: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Questi quesiti abrogativi invitano i cittadini a decidere se mantenere o cancellare alcune leggi. La validità del voto dipende dal raggiungimento del quorum, cioè almeno la maggioranza degli aventi diritto deve recarsi alle urne. Scopriamo insieme i dettagli e l’importanza di questo appuntamento democratico.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno in Italia i cittadini sono chiamati a esprimersi su cinque referendum: quattro riguardano il lavoro e uno la cittadinanza. Si tratta di referendum abrogativi: ogni quesito propone di approvare o meno la cancellazione di una legge o di una parte di essa. Il risultato sarà valido se si raggiungerà il quorum, cioè se andrà a votare la maggioranza delle persone che hanno il diritto di farlo (almeno una in più della metà ), come prevede l'articolo 75 della costituzione. Chi andrà a votare riceverà una scheda per ogni quesito referendario: cinque schede di colore diverso. Su ognuna è riportata una descrizione della norma oggetto del referendum: a chi vota si chiede se è favorevole o contrario alla sua cancellazione (totale o parziale).