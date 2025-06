Referendum su lavoro e cittadinanza l' affluenza in provincia di Rimini alle ore 12 è al 775%

Alle ore 12, l'affluenza alle urne nel referendum su lavoro e cittadinanza in provincia di Rimini si attesta al 7,75%, con Rimini città al 8,40%. Un primo dato che già svela l'interesse dei cittadini verso questa importante consultazione. Ricordiamo che i referendum abrogativi sono validi solo se vota almeno la maggioranza degli aventi diritto, ovvero il 50% più uno. La partecipazione è fondamentale: ogni voto conta!

Diffuso il primo dato molto atteso sull'affluenza al referendum su lavoro e cittadinanza dell'8 e 9 giugno. Alle ore 12 in provincia di Rimini ha votato il 7,75%. A Rimini città affluenza all'8,40% Si ricorda che i referendum abrogativi sono validi se ha votato la maggioranza (50% + 1) degli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Referendum su lavoro e cittadinanza, l'affluenza in provincia di Rimini alle ore 12 è al 7,75%

In questa notizia si parla di: Referendum Affluenza Rimini Lavoro

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

Centrodestra Rimini Partecipa alla discussione

Referendum, alle 12 affluenza in regione attorno all'11%. Prima in Italia - Si vota per i 4 quesiti sul lavoro e per quello sulla cittadinanza. Urne aperte oggi (domenica) dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 ... rainews.it scrive

Referendum 2025, diretta risultati affluenza/ 5 Quesiti lavoro e cittadinanza: come si vota, info sul quorum - Referendum 2025, diretta risultati affluenza: urne aperte oggi 8 giugno 2025 e domani 9 giugno. Come si vota i 5 quesiti: rebus sul quorum ... Lo riporta ilsussidiario.net

Referendum 2025: i 5 quesiti su lavoro e cittadinanza, l'affluenza e il miraggio del quorum - Urne aperte domenica 8 giugno fino alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15 per votare 5 quesiti referendari, 4 dei quali riguardanti ... Lo riporta iltempo.it