Referendum su lavoro e cittadinanza l' affluenza in provincia di Ravenna alle ore 12 è al 1065%

Alle ore 12, in provincia di Ravenna, l'affluenza al referendum su lavoro e cittadinanza si attesta al 10,65%, con Ravenna città al 10,27%. Un primo dato che si fa attendere con curiosità, poiché i referendum abrogativi richiedono oltre il 50% di partecipazione per essere validi. La sfida ora è vedere se gli italiani sceglieranno di far sentire la propria voce in questa importante consultazione.

Diffuso il primo dato molto atteso sull'affluenza al referendum su lavoro e cittadinanza dell'8 e 9 giugno. Alle ore 12 in provincia di Ravenna ha votato il 10,65% . A Ravenna città affluenza al 10,27% Si ricorda che i referendum abrogativi sono validi se ha votato la maggioranza (50% + 1).

