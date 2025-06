Referendum su lavoro e cittadinanza e ballottaggi per scegliere i sindaci | si vota oggi e domani

Oggi e domani, l’Italia si mobilita per plasmare il proprio futuro attraverso cinque referendum su lavoro e cittadinanza, e i ballottaggi che decidono i sindaci delle città. Urne aperte in tutta la penisola: una grande occasione di partecipazione democratica che potrebbe cambiare per sempre alcune fondamentali norme. Se vince il "sì", molte di queste leggi saranno cancellate o modificate; scopriamo insieme cosa c’è in gioco.

Urne aperte in tutta Italia oggi, domenica 8 giugno, e domani, lunedì 9 giugno, per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota anche per i ballottaggi delle elezioni comunali. I cinque referendum Si tratta di referendum abrogativi: se vince il "sì" allora si cancella del tutto o.

