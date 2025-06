Referendum su lavoro e cittadinanza affluenza ferma al 15% | partecipazione lontana dal quorum

Alle 19 di domenica 8 giugno 2025, l’affluenza ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza si ferma poco sopra il 15%, un dato che evidenzia una partecipazione molto bassa e distante dal quorum del 50% più uno. Un’adesione che solleva dubbi sul coinvolgimento dei cittadini e sulla legittimità delle decisioni popolari in un momento cruciale per il futuro del paese.

Alle 19 di domenica 8 giugno 2025, l'affluenza alle urne per i cinque referendum abrogativi riguardanti lavoro e cittadinanza si attesta, su scala nazionale, poco sopra il 15%. Un dato che, al momento, segnala una partecipazione piuttosto contenuta, ben lontana dalla soglia del 50% più uno.

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

