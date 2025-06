Referendum su lavoro e cittadinanza affluenza bassa in tutta Italia

In tutta Italia, i seggi sono aperti per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, con un’affluenza finora inferiore alle aspettative. Dopo due giorni di votazioni, i cittadini si stanno facendo ancora attendere alle urne, evidenziando una partecipazione più bassa del previsto. La partecipazione popolare è fondamentale per dare voce alle scelte chiave sul futuro sociale e lavorativo del paese. Resta da vedere se il trend cambierà nelle ultime ore di voto.

Sono regolarmente aperti da questa mattina i seggi per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno. Le operazioni di voto si svolgeranno fino alle ore 23 di oggi e riprenderanno domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Il primo dato ufficiale sull'affluenza.

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

