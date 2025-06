Referendum su lavoro e cittadinanza | affluenza ancora bassa quorum lontano

Una giornata di scarsa partecipazione segna i referendum su lavoro e cittadinanza, con un'affluenza ancora lontana dal quorum. Alle 19, solo il 15,6% degli italiani è sceso alle urne, evidenziando un crescente disinteresse per temi cruciali. La sfida ora è spingere i cittadini a tornare a votare e a far sentire la propria voce in queste consultazioni fondamentali per il futuro del Paese.

La partecipazione alle urne rimane contenuta per i cinque quesiti abrogativi. Alle 19 ha votato solo il 15,6% degli aventi diritto Si prospetta un’altra giornata di scarsa partecipazione per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza che si stanno svolgendo in tutta Italia. Secondo i dati del Viminale relativi a oltre 52mila seggi su 61.591 aperti, alle ore 19 di domenica 8 giugno ha votato soltanto il 15,6% degli aventi diritto, un dato che conferma il trend negativo iniziato già nelle prime ore di votazione. Un avvio in salita. La giornata referendaria era iniziata con segnali già poco incoraggianti: alle ore 12, infatti, l’affluenza si attestava al 7,4% degli elettori, un dato in leggero calo rispetto alle precedenti consultazioni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Referendum su lavoro e cittadinanza: affluenza ancora bassa, quorum lontano

In questa notizia si parla di: Referendum Lavoro Cittadinanza Affluenza

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

REFERENDUM| L'affluenza alle 19 sui cinque referendum si attesta tra il 15,81 del primo quesito sul lavoro al 15,65% per il quinto quesito, riguardante la cittadinanza #ANSA Partecipa alla discussione

#Referendum Affluenza praticamente identica per i 5 quesiti, nessuna differenza tra quesiti sul Lavoro e sulla Cittadinanza. Il 7,4% è inferiore anche al dato delle 12 del Referendum delle Trivelle del 2016, dove però si votò in un solo giorno. E' possibile che il Partecipa alla discussione

Referendum, urne aperte. Lavoro e cittadinanza: 5 quesiti. Alle 19 affluenza in Italia al 15,78%, in Liguria al 19,40% - Si vota oggi fino alle 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. In Liguria 1.183.121 elettori chiamati alle urne ... Da ilsecoloxix.it

Alle 19 l’affluenza ai referendum è stata di circa il 15 per cento - Alle 19 l’affluenza ai referendum sul lavoro e sulla cittadinanza è stata di circa il 15 per cento: il dato definitivo arriverà soltanto in serata. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 e lunedì dall ... ilpost.it scrive

Referendum, alle 19 l’ affluenza media è al 15,6% - Roma, 8 giu. (askanews) – Alle 19 per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si sono recati alle urne il 15,6% degli aventi diritto, secondo i dati forniti dal Viminale relativi a olt ... Segnala askanews.it