Referendum su diritti e cittadinanza in Toscana affluenza sopra la media nazionale

In Toscana, l'affluenza al referendum su diritti e cittadinanza supera la media nazionale, toccando il 22,18%, con il punto più alto a Firenze (26,89%). Un segnale di crescente coinvolgimento civico che evidenzia l'importanza delle tematiche proposte. Mentre alcune province si distinguono, altre restano sotto la soglia del 20%, riflettendo un panorama variegato di partecipazione. Oltre il 20%...

FIRENZE – Affluenza intorno al 16 per cento per il referendum alla scadenza della 19. Un po’ più alto il dato della Toscana dove al seggio si è presentato il 22,18 per cento degli aventi diritto. Il picco in provincia di Firenze con il 26,89 per cento. Ale spalle Livorno (23,66) e Pisa (22.45) che batte di poco Siena (22,25). Sotto la media Grosseto (17,15), Arezzo (18,62), Massa Carrara (18,74), Lucca (18,88) e Pistoia (19,77). Oltre il 20 per cento Prato (21,37 per cento). Si vota oggi fino alle 23 e domani (9 giugno) dalle 7 alle 15. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Referendum 8 e 9 giugno: Pd Toscana davanti Rai di Firenze. “Spegniamo TeleMeloni” - Il Pd Toscana annuncia un presidio davanti alla sede Rai di Firenze il 19 maggio, guidato dal segretario Emiliano Fossi, per denunciare l’oscuramento dei referendum dell’8 e 9 giugno.

REFERENDUM: AFFLUENZA ALLE 12 FATICA A SUPERARE L'8% Le percentuale più alte si sono registrate in Emilia Romagna (10,93%) e Toscana (10,31%), quelle più basse in Sicilia (4,55%) e Calabria (4,41%). Si vota oggi sino alle 23 e domani

Noto Sondaggi – Referendum affluenza al 33%. Vince il Sì, soprattutto sulle norme del Jobs Act sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/noto-sondaggi-referendum-13-maggio/…

Referendum, alle 19 l' affluenza media è al 15,6% - Roma, 8 giu. (askanews) – Alle 19 per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si sono recati alle urne il 15,6% degli aventi diritto, secondo i dati forniti dal Viminale relativi a olt ... Secondo askanews.it

Referendum: rallenta l'affluenza in Emilia-Romagna, 21,2% - Rallenta, alle 19, l'affluenza alle urne ai referendum in Emilia-Romagna che perde, a vantaggio della Toscana, la leadership fra le regioni che hanno partecipato di più. (ANSA) ... Riporta ansa.it

Referendum, affluenza bassa anche alle 19. In provincia di Lucca sfiora il 19 per cento - Affluenza intorno al 15 per cento, alle 19, in Italia, per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. In Toscana il dato si attesta sul 22,18 per cento, sopra la media nazionale con Firenze, ... Segnala luccaindiretta.it