Referendum sprofondo rosso | l’affluenza è da dimissioni di Landini e Schlein Alle 19 ha votato solo il 15%

Il referendum "Sprofondo Rosso" segna un calo di partecipazione che preoccupa profondamente. Alle 19, solo il 15% degli italiani aveva espresso la propria opinione, un dato che mette in discussione la legittimità e l’urgenza di questi quesiti, soprattutto considerando i numeri delle consultazioni passate. Con un’affluenza così bassa, si apre una riflessione seria: è il segnale di un crescente disinteresse o di un malcontento diffuso?

I numeri dei partecipanti al voto s ono da depressione, se non da dimissioni. S e alle 12 di questa mattina l’affluenza alle urne si era attestata intorno al 9%, già bassissima rispetto alle consultazioni passate, sui due giorni, a ora di cena si era alzata ma di poco, attestandosi tra il 15 e il 16% alle ore 19, per i referendum (cinque quesiti, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza). Basti pensare che il 12 giugno 2011, per il referendum abrogativo su quattro quesiti, tra cui l’acqua pubblica, il nucleare e il legittimo impedimento, l’affluenza nazionale alle 19 del primo giorno era stata circa il 30,3%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, sprofondo rosso: l’affluenza è da dimissioni di Landini e Schlein. Alle 19 ha votato solo il 15%

In questa notizia si parla di: Affluenza Dimissioni Referendum Sprofondo

Referendum, sprofondo rosso: l’affluenza è da dimissioni di Landini e Schlein. Alle 19 ha votato il 15% Partecipa alla discussione

Elezioni comunali e referendum, i dati definitivi dell'affluenza - Per i 5 referendum non è stato raggiunto il quorum: l'affluenza finale è stata al ... mentre Messina e Viterbo a causa delle dimissioni del sindaco. I quesiti referendari - su cui potranno ... Come scrive tg24.sky.it

Referendum a rischio quorum, flop affluenza: mai così bassa, alle 12 ha votato solo il 6,63% - Referendum sotto scacco dell'affluenza ai seggi, con un dato mai così basso. Già, perché alle 12 per i referendum hanno votato poco più di 6 elettori su 100. E, andando avanti di questo passo ... Si legge su ilmessaggero.it

Referendum: in Puglia affluenza alle 19 al 14.65% - E' del 14,65% l'affluenza alle urne alle 19 per i referendum nei 257 comuni pugliesi, secondo i dati pubblicati dal ministero dell'Interno. La provincia in cui si è votato di più è quella di ... Si legge su ansa.it