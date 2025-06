Referendum si vota oggi e domani | urne aperte fino alle 23

Oggi e domani gli italiani sono chiamati a decidere il futuro del Paese con cinque referendum cruciali su lavoro e immigrazione. Dalle prime luci dell’alba fino alla chiusura serale di stasera, e poi domani mattina, le urne sono aperte per permettere a tutti di esercitare il proprio diritto di voto. Con oltre 51 milioni di cittadini coinvolti, questa è un'occasione imperdibile per influenzare le decisioni che plasmeranno l’Italia dei prossimi anni.

Roma, 8 giugno 2025 – Urne aperte in tutta Italia per votare i cinque  referendum abrogativi su lavoro e immigrazione. Oggi, domenica 8 giugno, si vota dalle ore 7 fino alle 23, mentre domani i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle 15. Per votare bisogna presentarsi prima dell’orario di chiusura, in caso di code potranno accedere ai seggi solo coloro che sono arrivati in tempo utile. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati ad esprimere il proprio parere sui 5 quesiti referendari, quattro riguardano il mondo del lavoro, mentre l’ultimo è relativo all’accesso alla cittadinanza italiana. Fac simile referendum 2025, schede e quesiti: la guida definitiva (con la spiegazione semplice) Alle 12 il primo dato relativo all’affluenza, che avrà un peso significativo per iniziare a comprendere l’andamento della consultazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, si vota oggi e domani: urne aperte fino alle 23

