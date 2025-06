Referendum si vota oggi e domani Quasi 300mila bolognesi alle urne

Oggi e domani, quasi 300.000 bolognesi si preparano a partecipare a un momento cruciale per il futuro della città e del paese. Con cinque referendum abrogativi in ballo, tra questioni di lavoro e cittadinanza, ogni voto può fare la differenza. È il momento di far sentire la propria voce: cosa decideranno gli abitanti di Bologna? La scelta è nelle loro mani, e il risultato potrebbe segnare una svolta importante.

Oggi e domani per i referendum su lavoro e cittadinanza sono 296.877 i bolognesi aventi diritto al voto, di cui 139.650 uomini e 157.227 donne, oltre a 7.448 fuorisede PER CHE COSA SI VOTA Si vota per 5 referendum abrogativi. Quattro quesiti riguardano il lavoro: articolo 18 (scheda grigia), licenziamenti nelle piccole imprese (scheda arancione), contratti a termine (scheda grigia), sicurezza in appalti e subappalti (scheda rosa); un quesito è sulla cittadinanza (il dimezzamento dei tempi per ottenerla, scheda gialla). COME SI VOTA Basta mettere una croce sul ’Sì’ (per abrogare le norme attuali) o sul ’No’ (per mantenere le norme attuali). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum, si vota oggi e domani. Quasi 300mila bolognesi alle urne

