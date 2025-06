Referendum seggi aperti anche nel novarese e Vco | tutte le informazioni sul voto

Oggi e domani i seggi sono aperti anche nel Novarese e nel VCO per cinque importanti referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Dalle 7 alle 23 di domenica 8 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 9 giugno, cittadini chiamati alle urne potranno esprimere la propria opinione su temi fondamentali. Scopri tutte le informazioni utili per esercitare il diritto di voto e contribuire al futuro del paese.

