Referendum seggi aperti anche in Liguria | quesiti e aggiornamenti sull' affluenza

Oggi, in Liguria, i seggi sono aperti per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, un momento cruciale per la partecipazione democratica. Resta aggiornato sui quesiti e sull’affluenza, fondamentale per la validità della consultazione, che richiede il 50% dei votanti tra gli aventi diritto. Se hai smarrito la tessera elettorale o ne trovi senza spazi, scopri come ottenere il duplicato e esercitare il tuo diritto di voto senza stress.

Seggi aperti anche in Liguria per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. La consultazione sarà ritenuta valida se verrà superata la soglia del 50% di votanti tra gli aventi diritto al voto. Referendum, tessera elettorale smarrita o senza spazi: come fare il duplicato.

