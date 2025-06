Referendum scoppia la bufera su Bersani | il gesto indigna

Il referendum di giugno aveva previsto di essere una giornata dedicata alla solidarietà e all’unità, ma improvvisamente si è trasformato in un palcoscenico politico, alimentando polemiche e scontri. La manifestazione a sostegno di Gaza e del riconoscimento dello Stato palestinese, promossa dal centrosinistra, ha scatenato una bufera su Bersani, il cui gesto ha suscitato indignazione generale. Una vicenda che pone ancora una volta il riflesso delle tensioni politiche italiane in un contesto internazionale cruciale...

Sabato 7 giugno la grande manifestazione promossa dal centrosinistra a sostegno di Gaza e del riconoscimento dello Stato palestinese avrebbe dovuto avere un carattere esclusivamente umanitario. Eppure, complice la vigilia dei referendum dell'8-9 giugno, la protesta si è rapidamente trasformata in una ribalta politica – nonostante la giornata di silenzio imposta dalla legge. La normativa parla chiaro: l'articolo 9-bis della legge 101985 proibisce qualsiasi comunicazione o evento di propaganda elettorale nei luoghi pubblici nelle 24 ore che precedono l'apertura dei seggi.

