Referendum Schlein vota e non parla | ci prende in giro?

Il silenzio elettorale è stato infranto e le tensioni sono alla ribalta: mentre la manifestazione di Roma si conclude con inviti alle urne da parte di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, si sollevano interrogativi sulla trasparenza e le divisioni che ancora attraversano il panorama politico italiano. La mattina, Elly Schlein si è recata al seggio per votare i Referendum, lasciando però molti a chiedersi se questa ennesima mossa sia davvero un gesto di responsabilità o un atto di presa in giro.

La manifestazione di Roma va a finire come previsto: dal palco Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni concludono i comizi invitando ad andare alle urne. Violato il silenzio elettorale. E finito il corteo restano le divisioni. Ma a colpire, dopo quanto accaduto nella giornata di ieri, sono i gesti di Elly Schlein che questa mattina si è recata al seggio alle 11 per il voto. La segretaria del Partito democratico infatti ha votato per i Referendum all'istituto professionale 'Edmondo De Amicis' in via Galvani, nel quartiere Testaccio di Roma. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42895219 La leader dem, che non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti per rispettare il silenzio elettorale, all'uscita dal seggio ha salutato alcuni sostenitori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, Schlein vota e non parla: ci prende in giro?

Renzi Scuote il PD: “Schlein, legittimo non votare il referendum” - Matteo Renzi scuote il PD, dichiarando legittimo non votare al referendum, in un'affermazione che riaccende il dibattito interno.

A #Meloni il voto interessa soltanto quando è una delega a lei, mentre non le interessa quando i cittadini l'8 e 9 giugno hanno la straordinaria possibilità di andare a votare per cambiare direttamente le leggi con il loro voto. #Schlein #Referendum #Referendu Partecipa alla discussione

Non vi interessa di #Gaza e della #Palestina. Avete preteso una manifestazione nel giorno del #SilenzioElettorale solo per avere un giorno di #campagnaElettorale in più per i #Referendum. E siete quelli che fanno la morale a chi non vota. #ioNONvoto Partecipa alla discussione

Referendum 8 e 9 giugno, la segretaria del Pd Elly Schlein arriva al seggio per votare - (Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2025 La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivato al suo seggio elettorale per votare al referendum. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... Come scrive quotidiano.net

Referendum, Schlein al seggio: il voto, le foto, la promessa di vigilare su eventuali irregolarità - La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha votato ai referendum domenica mattina in una scuola del quartiere Testaccio, a Roma. Dopo aver depositato le schede nell'urna, Schlein si è fermat ... Scrive repubblica.it

Referendum, Schlein: «Speriamo che dia un segnale politico al Governo» - «Vista la posizione che hanno preso, speriamo che il referendum dia un segnale politico al Governo. Questo voto riguarda la condizione materiale di chi lavora in Italia», ha affermato ... Si legge su ilsole24ore.com