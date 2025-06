Referendum scandalo al seggio | la foto della presidente con Pd e libro di Bersani

Un nuovo scandalo scuote i seggi elettorali: questa volta, la fotografia della presidente con simboli del PD e un libro di Bersani ha sollevato pesanti polemiche. Alessandro Palombi e Marco Silvestroni, deputato e senatore di Fratelli d'Italia, denunciano comportamenti inaccettabili, tra propaganda clandestina e violazioni del silenzio elettorale. È fondamentale garantire la trasparenza e l'imparzialità delle urne per rispettare la volontà popolare.

Altro scandalo ai seggi. A denunciarlo Alessandro Palombi e Marco Silvestroni. Deputato e senatore di Fratelli d'Italia, attraverso una nota, fanno sapere: "Dopo il cappellino di Bersani in pieno silenzio elettorale oggi si è arrivati oltre l'inimmaginabile, con la propaganda che entra addirittura dentro le cabine elettorali in un seggio della provincia di Roma. Questa mattina, a Olevano Romano, una presidente di seggio si è lasciata fotografare in bella posa con un esponente locale del Partito Democratico, mettendo in mostra il libro di Bersani". Uno scatto, riferiscono, che "poi finisce immediatamente sui social con l'invito a votare 5 Sì.

