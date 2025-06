Referendum sale l' affluenza | a Palermo e provincia alle 19 ha votato il 1312% degli elettori

Cresce l’affluenza ai seggi a Palermo e provincia nel corso del referendum, con il 13,12% degli elettori che ha già espresso il proprio voto alle 19. Rispetto alle prime ore della giornata, quando si era appena superato il 5%, questa affluenza testimonia un interesse crescente e una partecipazione più viva. Le informazioni sono ancora parziali, ma i primi segnali indicano una maggiore attenzione verso questa importante consultazione.

Cresce l'affluenza alle urne per il referendum: se alle 12 a Palermo e provincia aveva votato poco più del 5% degli elettori, secondo il dato fornito dalla piattaforma Eligendo del ministero dell'Interno, alle 19 si è arrivati al 13,12%. Le informazioni sono ancora parziali visto che molte.

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

#Referendum, affluenza parziale alle ore 19 nelle grandi città: #Roma (386 su 2.606): 20,6% #Napoli (156 sezioni su 884): 17,5% #Torino (504 sezioni su 931): 23,4% #Palermo (446 su 600): 15,0% #Genova (70 su 653): 24,5% Ancora nessuna sezione pe Partecipa alla discussione

Il dato sull’affluenza alle 12, con 60mila sezioni scrutinate su 61mila, è pari al 7.4%. Il dato è in calo rispetto al #referendum abrogativo sull’acqua del 2011, ovvero l’ultimo referendum in cui si votò in due giorni. I seggi saranno aperti oggi fino alle 23 e doma Partecipa alla discussione

Referendum, sale l'affluenza: a Palermo e provincia alle 19 ha votato il 13,12% degli elettori - Più che raddoppiato il dato registrato alle 12, quando poco più del 5% degli aventi diritto si era recato alle urne. I dati sono parziali perché molte sezioni non li hanno ancora comunicati. Seggi ape ... palermotoday.it scrive

Referendum, in Sicilia affluenza 4,47% sotto media nazionale - In Sicilia l'affluenza, alle 12, per il referendum è stata del 4,47%, al di sotto della media nazionale, pari al 7,40%. Peggio dell'isola solo la Calabria, con il 4,38%. (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Referendum 2025, affluenza in Sicilia alle ore 12: Palermo guida la classifica, dati ancora bassi - Affluenza ancora bassa in Sicilia per il referendum del 2025, secondo i dati rilevati alle ore 12. La partecipazione degli elettori si attesta intorno al 4,54% su base regionale, con forti differenze ... Come scrive msn.com