Referendum Rosa al seggio a 95 anni | Non ho mai saltato un' elezione

dimostrare che la passione civica e il senso di responsabilità non hanno età. La sua presenza al seggio diventa un simbolo potente di impegno e dedizione, ricordandoci quanto sia importante partecipare attivamente alla vita democratica del nostro Paese, indipendentemente dagli anni che passano. Rosa ci insegna che il voto è un diritto che va coltivato e difeso, perché ogni voce conta e ogni momento di partecipazione è un atto di amore per la propria nazione.

Nel giorno del voto per i referendum, a Sala Consilina un’anziana cittadina ha commosso tutti. La signora Rosa, 95 anni, non ha mai perso un’elezione dal 2 giugno 1946, quando le donne votarono per la prima volta in Italia. Anche oggi, accompagnata dai familiari e su una carrozzella, ha voluto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Referendum, Rosa al seggio a 95 anni: "Non ho mai saltato un'elezione"

Ma il Referendum non è una elezione politica. Partecipa alla discussione

Dal 1946, 78 referendum, quorum superato 39 volte - Il primo referendum fu quello del 2 giugno di 79 anni fa: 24.946.878 cittadini (89,1%) si recarono alle urne. I Sì alla Repubblica furono 12.718.641 (54,3%), i No 10.718.502 (47,73%). Come scrive ansa.it