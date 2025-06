Referendum Reggio Calabria tra le città con l' affluenza più bassa

Il dato allarmante di una partecipazione appena al 3,61% fa riflettere sulla scarsa coinvolgimento dei cittadini reggini nei momenti decisivi per il loro futuro. Reggio Calabria si trova così tra le città con l’affluenza più bassa d’Italia, un segnale che non può essere sottovalutato. La mancata partecipazione non solo indebolisce il ruolo dei cittadini, ma mette anche in discussione la qualità della democrazia locale. È arrivato il momento di riscoprire l’importanza del voto e di far sentire la propria voce.

E' ferma al 3,61 per cento l'affluenza ai seggi a Reggio Calabria per i referendum. Il dato di città e provincia, dove si vota in 676 sezioni, attesta il nostro territorio tra quelli con la minore adesione di tutta Italia insieme ad altri centri tutti meridionali e nella cui lista ci sono anche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Referendum, Reggio Calabria tra le città con l'affluenza più bassa

In questa notizia si parla di: Referendum Reggio Calabria Città

La giustizia in materia di lavoro è uno degli argomenti rimossi nel dibattito sui #referendum. Ho raccolto alcuni numeri per @lavoceinfo: ci sono luci (diminuzione pendenze in ambito lavoro) e ombre (aumento litigiosità sui licenziamenti). Si legge qui: https://la Partecipa alla discussione