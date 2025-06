Referendum quasi 500 al debutto Parte anche qui la sfida del quorum

Oggi e domani, le urne si spalancano in tutta Italia, compresa Arezzo, per un referendum cruciale che mette alla prova il senso civico di quasi 500mila elettori. Con cinque schede di colori diversi e temi caldi come lavoro e cittadinanza, questa sfida al quorum rappresenta un momento decisivo per il futuro del Paese. La partecipazione è la chiave: ogni voto conta e può fare la differenza.

di Serena Convertino AREZZO Urne aperte. Oggi e domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 i seggi di Arezzo e provincia, così come quelli di tutta Italia, saranno aperti, pronti ad accogliere gli elettori per il voto referendario. Si va al seggio per cinque quesiti su cui ci si esprimerĂ su cinque schede elettorali di colore diverso. I temi caldi sono il lavoro, che occupa 4 quesiti su 5, e la cittadinanza, su cui si entra nello specifico con la scheda gialla. La scheda verde propone l’abrogazione delle norme del Jobs Act che limitano il reintegro dei lavoratori licenziati illegittimamente, in particolare per i contratti a tutele crescenti introdotti nel 2015. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, quasi 500 al debutto. Parte anche qui la sfida del quorum

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Referendum Quasi Debutto Sfida

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

Per il referendum la sfida è il quorum: si vota domenica e lunedì - ALLE URNE . Italiani al voto su lavoro e cittadinanza. Il governo è per l’astensione, a sinistra prevale il «Sì» ma con dei distinguo. Per l’abrogazione delle leggi serve che voti il 50% più uno degli ... Riporta ecodibergamo.it

Schlein chiede unità, Conte apre: sfida al governo sui referendum - Roma – Su referendum e alleanze prove generali di centrosinistra unito. Ora i leader delle opposizioni ci credono. E incalzano. Innanzitutto Giorgia Meloni, affinché spezzi la cortina di silenzio diet ... Si legge su repubblica.it

Referendum, governo e opposizione alla sfida del quorum - La battaglia politica attorno ai referendum dell'8 e 9 giugno si sta ... Nel caso in cui venga raggiunto il quorum, è quasi scontato che i "Sì" avranno la meglio, visto che la stragrande ... Scrive ansa.it

Renzi, Davide Faraone: Tutto quello contestato a Salvini non può essere concesso a Conte