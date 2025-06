Referendum per pochi la Liguria tra le regioni con affluenza più alta | La guida

In Liguria, il referendum si conferma tra le urne più partecipate, con un’affluenza che spinge la regione in vetta alla classifica nazionale. La Premier si presenta al seggio senza votare, mentre FdI e Calenda criticano il “silenzio” di Pd, M5s e Avs. L’astensionismo selettivo favorisce i quesiti sul lavoro, lasciando nel dimenticatoio temi caldi come la cittadinanza, segnando un dibattito acceso e trasversale.

La premier al seggio senza votare. FdI e Calenda criticano il “silenzio violato da Pd, M5s e Avs”. Astensionismo selettivo: più gettonati i quesiti sul lavoro, tanti boicottano il tema cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Referendum per pochi, la Liguria tra le regioni con affluenza più alta | La guida

In questa notizia si parla di: Referendum Pochi Liguria Regioni

Scuola chiusa, i seggi traslocano a 2 km di distanza: il caso a pochi giorni dai referendum - In un momento cruciale per la democrazia, la chiusura della scuola Lombardo Radice e il trasloco dei seggi elettorali a due chilometri di distanza sollevano interrogativi sulla comodità dell'accesso al voto.

#Referendum, affluenza parziale alle ore 19 per regione: #Abruzzo: 13,7% #Basilicata: 12,9% #Calabria: 10,3% #Campania: 13,2% #EmiliaRomagna: 20,1% #FriuliVeneziaGiulia: 15,5% #Lazio: 15,7% #Liguria: 19,6% #Lombardia: 16,9% #Marche: 15,8% Partecipa alla discussione

QUESTI SONO I NUMERI CHE STANNO GIRANDO PER REGIONE ALMENO NON SIAMO PIÙ IN POLE POSITION. Referendum: affluenza parziale alle ore 19 per regione: Abruzzo: 13,7% Basilicata: 12,9% Calabria: 10,3% Campania: 13,2% EmiliaRomagna Partecipa alla discussione

Referendum: affluenza finale di sabato al 25% in Liguria e al 17,51% in provincia di Imperia. Si vota ancora domani fino alle 15 - Si potrà votare ancora domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, per i cinque referendum abrogativi che mirano a cambiare alcune leggi importanti su lavoro e cittadinanza. Leggi su imperiapost.it

Referendum, in Liguria affluenza sopra al 20% alle ore 19 - Alle ore 19, l'affluenza al voto per i cinque Referendum è stata poco sopra al 20% in Liguria. Leggi su ansa.it

Affluenza ai referendum in liguria: alle 12 ha votato il 9,23% degli aventi diritto - Alle ore 12 in Liguria ha votato il 9,23% degli elettori per i cinque referendum, con Genova al 10,13%, Spezia e Savona intorno all’8,9% e Impernia la più bassa con il 6,39%. Leggi su gaeta.it