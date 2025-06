Referendum nel Piacentino alle 19 di domenica ha votato il 1536 per cento

Alle 19 di domenica, a Piacenza e provincia, l'affluenza provvisoria per il referendum dell'8 e 9 giugno si attesta al 15,36%, segnando un incremento rispetto alle prime ore della giornata. Con cinque quesiti in ballo, tra cui quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza, il voto sta attirando l’attenzione dei cittadini, pronti a esprimere la loro opinione. Ma quale sarà l’esito finale? Solo il tempo ci dirà se questa partecipazione continuerà a crescere o si stabilizzerà .

Si è attestata al 15,36 per cento l'affluenza provvisoria (ore 19) a Piacenza e Provincia per il referendum dell'8 e 9 giugno: cinque quesiti - quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza - che alle ore 12 di domenica avevano fatto registrare un 7,83 per cento di affluenza, e alle 19 un 15,36 per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Referendum, nel Piacentino alle 19 di domenica ha votato il 15,36 per cento

