Referendum l' ira di FdI su Bersani | Propaganda senza pudore

In un clima di tensione crescente, Fratelli d’Italia denuncia con fermezza l’ennesima strumentalizzazione del campo progressista, accusato di aver violato il silenzio elettorale e di aver sfruttato la manifestazione per Gaza come un palco per promuovere il referendum. Una battaglia politica che solleva dubbi sulla trasparenza e sulla moralità delle strategie adottate. Ma fino a che punto si spingeranno queste continue provocazioni?

" Bersani calpesta le regole democratiche, violando il silenzio elettorale, e strumentalizzando un corteo per la pace. Ogni volta ci illudiamo che a sinistra abbiano già toccato il fondo, ma riescono sempre ad andare oltre". Cosi' Fratelli d'Italia su X sottolinea la porcheria del campo progressista che ha di fatto usato la manifestazione per Gaza per fare un appello al voto per il referendum. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42897014 L'ex segretario del Pd ha provato a giustificare quel cappellino con l'invito al voto per il Sì con queste parole che fanno acqua da tutte le parti: "Sono un semplice cittadino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, l'ira di FdI su Bersani: "Propaganda senza pudore"

In questa notizia si parla di: Referendum Bersani Propaganda Pudore

Referendum, Pier Luigi Bersani al point - Mercoledì 14 maggio, alle ore 17:15, Pierluigi Bersani sarà presente al “Referendum Point” di Piacenza, situato tra Corso Vittorio Emanuele e via Garibaldi.

Referendum, Malan (FdI): sinistra usa Gaza per propaganda vietata - Roma, 7 giu. (askanews) - 'Come avevamo ampiamente sospettato, la manifestazione della sinistra su Gaza era uno strumento per fare campagna ... Come scrive notizie.tiscali.it

In piazza col capellino del "Sì" al referendum. Bufera su Bersani al corteo pro Pal - L'ex segretario del Partito Democratico viola il silenzio elettorale mettendosi in bella mostra davanti ai fotografi e ai cameraman con una scritta a favore dei quesiti referendari che verranno sottop ... Si legge su msn.com

Referendum. Malan (FdI): sinistra usa Gaza per propaganda nel giorno in cui è vietata - (ASI) “Come avevamo ampiamente sospettato, la manifestazione della sinistra su Gaza era uno strumento per fare campagna sui referendum nel giorno di pausa di riflessione. L’hanno fatto innanzitutto in ... Come scrive agenziastampaitalia.it