Referendum l’imprenditore minaccia l’operaio che sostiene il Sì | Contratto in scadenza poi ci pensa Landini

In un contesto di tensione e mobilitazione, un imprenditore minaccia un operaio che ha espresso il suo sostegno ai referendum. La vicenda mette in luce le sfide del mondo del lavoro e il rischio di ritorsioni per chi si schiera con il Sì. La Cgil si prepara a difendere i diritti del lavoratore, confermando l'importanza di tutelare la libertà di opinione in ambito professionale, perché nessuno dovrebbe essere messo in discussione per le proprie scelte civiche.

Rischia di non vedersi rinnovato il contratto di lavoro in scadenza il prossimo 30 giugno perché ha invitato i colleghi a votare ‘SI’ ai referendum. La denuncia giunge da Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, che rilancia il tweet di un imprenditore di Fabriano, Marcello Crescentini, pubblicato la notte del 7 giugno. Anche la Cgil è pronta a tutelare il lavoratore con ogni supporto o assistenza nell’eventuale vertenza. “Ho un dipendente sotto contratto, oggi alla pausa colazione aizzava gli altri di andare a votare perché sarebbe l’unico modo per tutelare chi lavora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’imprenditore minaccia l’operaio che sostiene il Sì: “Contratto in scadenza, poi ci pensa Landini”

In questa notizia si parla di: Referendum Imprenditore Contratto Scadenza

Referendum, bufera sul tweet di un imprenditore contro il suo operaio: «Invita a votare Sì, non gli rinnovo il contratto». L’ira dei sindacati - Una vicenda che scuote il mondo del lavoro e della politica: un imprenditore di Fabriano invita i dipendenti a votare «Sì» al referendum dell’8-9 giugno, rischiando di non rinnovare il contratto a un operaio che ha espresso liberamente le sue opinioni.

Dubito che costui sia un imprenditore…ma un simile post, dovrebbe indurre qualsiasi #lavoratoredipendente ad andare a #VotareSi ai #Referendum sul #lavoro. Partecipa alla discussione

Lo sborone @MarcelloCresce2 Marcello #Crescentini è ritornato nuovamente protagonista della cronaca. #Referendum2025 #Referendum #ReferendumAbrogativi2025 #IoVoto #IoVotoSi e fanculo i #Crescentini d'Italia Partecipa alla discussione

Referendum, bufera sul tweet di un imprenditore contro il suo operaio: «Invita a votare Sì, non gli rinnovo il contratto». L’ira dei sindacati - Il post su X, ora non più visibile, recitava: «Il contratto gli scade il 30 giugno. Dopo ci pensa Landini» L'articolo Referendum, bufera sul tweet di un imprenditore contro il suo operaio: «Invita a v ... Scrive msn.com

Fabriano, invita i colleghi alle urne per il referendum e ora rischia il posto di lavoro. Bufera dopo il tweet dell'imprenditore Crescentini - FABRIANO Per aver invitato i colleghi a recarsi alle urne per il referendum, un operaio rischia il posto di lavoro. Scoppia la bufera social dopo il tweet dell'imprenditore fabrianese ... Segnala msn.com

Invita al 'SI al Referendum', dipendente rischia il posto - Rischia il non rinnovo del contratto di lavoro in scadenza il prossimo 30 giugno perché invitava i colleghi a votare 'SI' ai referendum. (ANSA) ... Lo riporta msn.com