In un episodio che ha sollevato grande scalpore, a Cascina, nella provincia di Pisa, il numero d’emergenza tradizionalmente destinato a allerte e comunicazioni di emergenza è stato utilizzato per una campagna di invito al voto. La voce registrata invitava i cittadini alle urne dell’8 e 9 giugno 2025, suscitando reazioni e polemiche. Chiara Cini, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha denunciato questo gravissimo abuso, evidenziando la delicatezza della situazione e le implicazioni per la democrazia.

A Cascina, in provincia di Pisa, il numero solitamente riservato alle allerte meteo e alle comunicazioni di emergenza è stato utilizzato per una campagna a favore della partecipazione ai referendum dell’8 e 9 giugno 2025. La voce registrata invitava i cittadini a votare e forniva indicazioni su come richiedere la tessera elettorale. Chiara Cini, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale, ha denunciato l’episodio come un abuso grave, sottolineando che un canale dedicato alla sicurezza è stato impropriamente trasformato in uno strumento di pressione politica. Secondo Cini, questa iniziativa compromette la neutralità delle istituzioni e il diritto dei cittadini alla libertà di scelta, incluso quello di astenersi dal voto, riconosciuto come posizione legittima e costituzionalmente protetta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, le telefonate per far votare col numero d'emergenza

Partecipa alla discussione

