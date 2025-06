Referendum | le foto dei fuori sede in fila per votare al seggio del Liceo Sabin

Mattina si stringe in un esempio di grande partecipazione civica. Le immagini catturano l’impegno e la senso di responsabilità degli studenti, pronti a esercitare il loro diritto di voto. Questa fila infinita, che si estende per tutto il marciapiede, testimonia quanto il coinvolgimento dei giovani nelle questioni pubbliche sia vivo e forte. Un momento che incarna l’essenza stessa della democrazia in azione.

La coda inizia dall’ingresso del liceo Sabin, allestito per il nuovo referendum. E si snoda sul marciapiede che costeggia via Matteotti, facendo il giro dell’isolato. Tessera elettorale in una mano, certificazione nell’altra. È il lungo ‘serpentone’ dei fuori sede che fin dalle sette della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Referendum: le foto dei fuori sede in fila per votare al seggio del Liceo Sabin

