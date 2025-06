referendum lavoro e cittadinanza si vota domenica 8 e lunedì 9 giugno

Il 8 e 9 giugno, italiani di tutto il paese sono chiamati a esprimersi sui referendum sul lavoro e sulla cittadinanza. Due giornate cruciali per partecipare attivamente alla vita democratica, con seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Questi referendum abrogativi offrono l’opportunità di influenzare direttamente le norme che regolano il nostro presente e futuro. La tua scelta può fare la differenza: partecipa e decidi il nostro domani!

