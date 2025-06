Referendum l’affluenza alle 12 è del 74% | i dati più alti al Centro-Nord Non raggiunge il 6% nel Sud

Alle 12, l’affluenza alle urne per il referendum si attesta al 7,4%, con il Centro-Nord in testa e il Sud ancora sotto il 6%. La partecipazione alle amministrative, invece, è all’11,88% nei ballottaggi, segnando un calo rispetto ai precedenti. Questi dati evidenziano una dinamica di voto ancora in evoluzione, ma cosa ci riserverà il resto della giornata? Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale.

Alle 12, l’affluenza alle urne per votare ai referendum è del 7,4 per cento. Come ricostuito da Youtrend, finora la partecipazione è stata più alta nel Centro-Nord e non raggiunge il 6% nel Sud. Inoltre, lo scarto fra i diversi quesiti è molto contenuto, segno del fatto che sono pochi gli elettori che hanno scelto di ritirare solo alcune schede. Per quanto riguarda le amministrative, l’affluenza ai ballottaggi è dell’11,88 per cento: in calo rispetto al 14,05% del primo turno. Referendum, i dati della partecipazione per Regione – Il dato più alto si registra in Emilia-Romagna, dove si è già espressa una percentuale di circa il 10,9% degli aventi diritto, di oltre tre punti e mezzo più alta rispetto alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’affluenza alle 12 è del 7,4%: i dati più alti al Centro-Nord. Non raggiunge il 6% nel Sud

