Referendum l’affluenza alle 12 è del 73% | il dato più alto in Emilia-Romagna

Alle 12, l’affluenza alle urne per votare ai referendum è del 7,3 per cento. Il dato più alto si registra in Emilia-Romagna, dove si è già espressa una percentuale di circa il 10,9% degli aventi diritto, di oltre tre punti e mezzo più alta rispetto alla media nazionale. Le province di Bologna (13,3%) e di Reggio Emilia (12,2%) sono quelle dove si è votato di più, con picchi nelle città principali (Bologna al 14,3%, Modena 13,3%, Reggio Emilia 13%), anche se la palma degli elettori più disciplinati va a due Comuni del Reggiano Fabbrico (18,4%) e Cavriago (15,2%) che sono, tradizionalmente, i luoghi dove si vota di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’affluenza alle 12 è del 7,3%: il dato più alto in Emilia-Romagna

