Referendum la premier Meloni al seggio | Non ha ritirato le schede Mattarella ha votato a Palermo

Giorgia Meloni si è recata al seggio durante la sera di domenica 8 giugno, rispettando la sua decisione di non ritirare le schede referendarie. Nel frattempo, il presidente Mattarella ha espresso il suo voto a Palermo, partecipando attivamente alle consultazioni popolari. Mentre i leader dell'opposizione hanno votato al mattino, l'attenzione rimane alta su questi momenti di democrazia, che segnano un passaggio cruciale nel panorama politico italiano.

Come annunciato: non ha ritirato le schede. Giorgia Meloni si è recata al seggio aperto per i referendum nella serata di domenica 8 giugno. Lo ha fatto sapere lo staff, ricordando come Meloni avesse già spiegato la sua intenzione di non ritirare le schede dei cinque quesiti referendari. I leader dell’opposizione – da Elly Schlein a Giuseppe Conte – si sono recati alle urne in mattinata. Nel pomeriggio, invece, è toccato al presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha votato nel suo seggio di Palermo intorno alle ore 16 e 30. La scelta della premier, invece, ha comportato che Meloni sarà registrata come “ Non votante ” e sulla sua tessera elettorale non è stato apposto il bollo della sezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la premier Meloni al seggio: “Non ha ritirato le schede”. Mattarella ha votato a Palermo

In questa notizia si parla di: Meloni Schede Referendum Seggio

Cosa vuol dire rifiutare le schede al Referendum come fa Meloni e perché è astensione - Giorgia Meloni si prepara a un gesto che potrebbe scuotere il panorama politico: andrà al seggio per i referendum dell'8 e 9 giugno, ma senza ritirare le schede.

#Compagni, me sa che dopo il cappellino di #Bersani e l'ignobile invito al #voto alla manifestazione di ieri per #Gaza, sulla #Meloni che andrà al seggio e non ritirerà le schede sarà meglio fare pippa. Che ce fate più bella figura... #referendum2025 #Referend Partecipa alla discussione

#Referendum dell'8 e 9 giugno, la premier #Meloni si recherà al seggio ma non ritirerà le schede. È solo una delle possibili #scelte a disposizione degli #elettori, ognuna delle quali comporta effetti specifici sull'esito del #voto. La guida Partecipa alla discussione

Referendum, la premier Meloni al seggio: “Non ha ritirato le schede”. Mattarella ha votato a Palermo - La presidente del consiglio aveva già spiegato la sua intenzione di non ritirare le schede dei cinque quesiti referendari ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Giorgia Meloni è andata a votare ai Referendum 2025 e non ha ritirato le schede - Come annunciato negli scorsi giorni, la presidente del Consiglio è andata alle urne in occasione dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025 ... Segnala fanpage.it

Referendum, Meloni andrà al seggio ma non ritirerà le schede: cosa comporta questa scelta per il quorum - Un'opzione prevista dalla legge ma totalmente diversa da chi decide di votare "no" o consegna le schede bianche: ecco perché ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it