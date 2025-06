Referendum la parola agli italiani Seggi aperti fino alle 23 I cinque quesiti

Oggi e domani gli italiani sono chiamati a esprimersi sui cinque quesiti referendari, con seggi aperti fino alle 23. Un momento cruciale per decidere il futuro di lavoro, sicurezza e immigrazione nel nostro Paese. Promossi da sindacati come la Cgil e movimenti civici, questi referendum rappresentano un'opportunità di partecipazione democratica da non perdere. La parola agli italiani: il voto è il nostro diritto e dovere!

AGI - Oggi, 8 giugno, e domani,¬† si torna alle urne per votare su¬† cinque referendum incentrati su lavoro, precariato, sicurezza del lavoro e immigrazione. ¬†Si tratta di consultazioni promosse da organizzazioni sindacali, in particolare dalla¬† Cgil, e da alcuni ¬† movimenti civici, e che ¬† si svolgeranno in concomitanza con il secondo turno delle¬† elezioni amministrative ¬†in diverse Regioni e comuni. Oggi i¬†seggi resteranno aperti dalle 7.00 alle 23.00, e luned√¨ lo saranno dalle 7.00 alle 15.00. Cosa dicono i quesiti referendari. "Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione". 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Referendum, la parola agli italiani. Seggi aperti fino alle 23. I cinque quesiti

#Referendum2025 Domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per 5 referendum popolari abrogativi su quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti: -domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 -lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 1 Partecipa alla discussione

Si vota l'8 e il 9 giugno, in città 23.470 gli aventi diritto. La guida agli orari Partecipa alla discussione

