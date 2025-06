Referendum in Umbria alle 12 affluenza al 675% | più bassa della media nazionale

Alle 12 di oggi, l’affluenza alle urne in Umbria si attesta appena sotto la media nazionale, con percentuali rispettivamente del 6,74% e 6,75%. Un dato che, seppur leggermente inferiore, rivela comunque un coinvolgimento complessivo che invita a riflettere sull'importanza del voto. In particolare, la provincia di Terni registra una partecipazione maggiore, sottolineando come ogni voce conti nel tessuto democratico della regione.

Perugia, 8 giugno 2025 – È inferiore, seppure di poco, alla media nazionale l'affluenza al voto in Umbria per i referendum. Secondo la rilevazione del Ministero dell'interno alle 12 di domenica è infatti al 6,74% per il quesito sulla cittadinanza e al 6,75% per gli altri, mentre quella italiana è di poco superiore al 7% per tutti i quesiti. In base ai dati di tutti i mille e uno seggi allestiti si è votato di più in provincia di Terni, 6,91-6,93%, rispetto a quella di Perugia, 6,68-6,69%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, in Umbria alle 12 affluenza al 6,75%: più bassa della media nazionale

In questa notizia si parla di: Referendum Umbria Affluenza Media

