Referendum in Toscana l’affluenza è del 1040 per cento

In Toscana, l’affluenza ai referendum si attesta al 10,30%, superando di poco il dato nazionale del 7,40%. Le province di Firenze, Livorno e Pisa si distinguono, mostrando una partecipazione rispettivamente del 12,97%, 11,65% e 10,44%. Un trend che riflette l’interesse dei cittadini nei confronti delle questioni in votazione, anche se alcune zone restano ancora sotto la media regionale. La partecipazione rappresenta sempre un momento cruciale di democrazia e coinvolgimento civico; scopriamo insieme come si evolve questa giornata decisiva.

FIRENZE – Affluenza bassa per i quattro quesiti referendari in Italia. Il dato nazionale alle 12 si ferma al 7,40 per cento. Un po’ meglio in Toscana dove supera, di poco il 10 per cento con il 10,30 (10,29 per i quesiti 3 e 5). Le province di Firenze, Livorno e Pisa sono in vetta con rispettivamente il 12,97, 11,65 e 10,44 per cento su base provunciale. In coda Arezzo (7,80), Lucca (8,45) e Massa Carrara (8,50). Sotto la media regionale anche Grosseto (8,61), Pistoia (8,81), Prato (9,37) e Siena (9.67). La prossima rilevazione avverrà alle 19. Si vota stasera (8 giugno) fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

