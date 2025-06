Referendum in Toscana l’affluenza alle 19 supera il 20% Si vota fino a lunedì alle 15

Alle 19, in Toscana, l’affluenza alle urne ha già superato il 20%, dimostrando un forte coinvolgimento dei cittadini nei cinque referendum abrogativi. I seggi, allestiti principalmente nelle scuole di ogni ordine e grado, continuano a registrare operazioni di voto regolari. Ricordiamo che le urne resteranno aperte fino alle 23 di questa sera e si riprenderà lunedì dalle 7 alle 15. La partecipazione è fondamentale: il futuro della regione dipende anche dal tuo voto.

Firenze, 8 giugno 2025 – L’affluenza delle 19 in Toscana per i cinque referendum abrogativi è del xx %. Questo viene registrato ai seggi dove le operazioni di voto continuano con regolarità. Seggi che sono allestiti in gran parte nelle scuole di ogni ordine e grado in tutte le province. Si vota fino alle 23 di domenica 8 giugno. Mentre le operazioni riprenderanno lunedì 9 dalle 7 alle 15 per poi chiudersi definitivamente. GERMOGLI PH: 08 GIUGNO 2025 EMPOLI REFERENDUM VOTO URNE © TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI A quel punto partirà lo spoglio. La rilevazione delle 12 aveva mostrato una Toscana in doppia cifra: l’affluenza era infatti al 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum in Toscana, l’affluenza alle 19 supera il 20%. Si vota fino a lunedì alle 15

