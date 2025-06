Referendum | in Puglia affluenza del 122 per cento alle 19 Italia intorno al 15 per cento

Alle ore 19, la Puglia registra un’affluenza record del 12,2%, superando di gran lunga la media nazionale che si attesta intorno al 15%. Un segnale di grande coinvolgimento che mette in evidenza l’importanza del referendum e la partecipazione attiva dei cittadini. In questo contesto, ogni voto conta e può fare la differenza: scopriamo insieme le tendenze e le aspettative per questa giornata decisiva.

