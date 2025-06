Referendum in Campania tra le affluenze più basse d' Italia

Il referendum in Campania registra alcune delle affluenze più basse d’Italia, con solo il 5,85% degli aventi diritto già recati alle urne alle ore 12, rispetto al 7,45% dell’intera penisola. Un dato che desta preoccupazione, considerando i quesiti su lavoro e cittadinanza in gioco. La partecipazione è fondamentale per plasmare il futuro della regione e dell’Italia. Riusciranno i cittadini campani a superare questa apatia e votare in massa nelle prossime ore?

Affluenza bassa per il referendum che presenta quesiti su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi 8 giugno e domani, 9 giugno, fino alle 15. Alle ore 12 in Italia aveva votato il 7,45 per cento degli aventi diritto italiani, ma in Campania i dati sono ancora più bassi. La regione si ferma al 5,85 per.

