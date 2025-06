Referendum il voto di Elly Schlein a Roma | la segretaria del Pd salutata dall’applauso di alcune signore

Stamattina, Elly Schlein ha espresso il suo impegno civico votando a Testaccio, Roma. L’entusiasmo delle signore che l’hanno applaudita e si sono fatte un selfie con la segretaria del PD ha reso il momento ancora più speciale, simbolo di un'interazione autentica tra politica e cittadini. Un gesto che sottolinea l'importanza dell’impegno democratico e della vicinanza alle persone. La sua testimonianza rafforza il senso di partecipazione nel nostro Paese.

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha votato questa mattina a Testaccio a Roma. Schlein uscendo è stata accolta da alcune signore che l'hanno applaudita e poi si sono fermate a scattare selfie con lei.

