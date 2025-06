Referendum il primo dato dell' affluenza | alle 12 00 è al 74%

Ecco il primo dato sull'affluenza al referendum: alle 12.00, il 7,4% degli elettori si è già recato alle urne, con una partecipazione promettente che potrebbe influenzare l'esito della consultazione. La seconda rilevazione arriverà alle 19.00, seguita da quella delle 23.00, mentre si vota anche domani fino alle 15.00. Per avere un quadro più completo, bisognerà attendere gli ultimi dati serali, ma le prime indicazioni sono già emozionanti.

Ecco il primo dato dell'affluenza del referendum. Il dato di fatto si attesta al 7,4%. La seconda rilevazione sulla presenza degli elettori ai seggi arriverà alle 19.00 e poi alle 23.00. Si vota anche domani fino alle ore 15.00. E questo primo dato di fatto dà già qualche indicazione. Ma per avere un quadro più chiaro bisognerà almeno attendere quello di stasera che chiude la giornata. Il referendum abrogativo sull'acqua del 2011 è l'ultimo in cui si in cui si votò su due giorni (domenica 12 e lunedì 13 giugno) e l'ultimo che raggiunse il quorum (57% circa). Anche in quel caso i quesiti erano cinque.

