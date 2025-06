Referendum il dato sull' affluenza gela la sinistra | quanti hanno votato alle 12

Alle 12 di oggi, l’affluenza ai referendum dell’8 e 9 giugno si ferma al 7,3%, una percentuale che preoccupa i promotori. Con 60mila seggi su oltre 61mila monitorati, questo dato, ancora provvisorio, mette in evidenza una partecipazione modesta, specialmente a Gela, dove la sinistra si trova a fronteggiare un segnale di disillusione crescente. Ma cosa significa realmente questo dato per il futuro della consultazione?

È solo la prima rilevazione ma non è certo un bel segnale per i promotori dei Referendum dell'8 e 9 giugno. Alle 12 di oggi, per i vari quesiti dei cinque referendum in programma, ha votato in media il 7,3% degli aventi diritto. E' quanto emerge dal sito Eligendo del ministero dell'Interno. Il dato riguarda 60mila seggi sui 61.591 complessivi. L'affluenza più alta si registra per il primo quesito che riguarda il reintegro dei licenziamenti illegittimi. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 fino alle 15. Subito dopo prenderà il via lo spoglio. I referendum sono soggetti a quorum, per essere validi devono quindi registrare la partecipazione del 50% +1 degli aventi diritto, per questo sarà decisivo il dato sull'affluenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, il dato sull'affluenza gela la sinistra: quanti hanno votato alle 12

