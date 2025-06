Referendum il dato dell' affluenza alle ore 19 | in provincia di Rimini ha votato il 1594%

Alle ore 19 di oggi, in provincia di Rimini, l'affluenza alle urne per il referendum si attesta al 15,94%, con Rimini che registra il 17,09% degli aventi diritto. Ricordiamo che la validità del referendum abrogativo dipende dalla maggioranza degli aventi diritto, ovvero oltre il 50%. È un momento cruciale per la nostra democrazia: ogni voto conta e può fare la differenza nel determinare il futuro del nostro Paese.

