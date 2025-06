Referendum il dato dell' affluenza alle ore 19 | in provincia di Ravenna ha votato il 1955%

Alle ore 19 di oggi, in provincia di Ravenna, l’affluenza alle urne si attesta al 19,55%, con Ravenna città leggermente sotto al 20%. Ricordiamo che per la validità del referendum abrogativo è necessario raggiungere almeno il maggioritario del 50% + 1 degli aventi diritto. L'esito delle urne si avvicina e ogni voto può fare la differenza: scopriamo insieme come si evolverà questa importante consultazione democratica.

Diramato il secondo dato sull'affluenza al referendum: alle ore 19 di domenica in provincia di Ravenna ha votato il 19,55%. A Ravenna città ha votato il 19,52%% degli aventi diritto. Si ricorda che i referendum abrogativi sono validi se ha votato la maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Referendum, il dato dell'affluenza alle ore 19: in provincia di Ravenna ha votato il 19,55%

In questa notizia si parla di: Votato Referendum Dato Affluenza

Referendum, un sindaco di Forza Italia si reca al seggio: "Ho votato contro il silenzio di tutti" - Un sindaco di Forza Italia sfida le indicazioni di partito e si reca al seggio, votando contro il silenzio imposto dalla maggioranza.

Referendum. Sul sito del ministero dell'Interno i dati sull'affluenza: alle 12 ha votato circa il 7.3% degli aventi diritti, un dato omogeneo per tutti i quesiti. Tra le regioni si oscilla tra un massimo del 10.9% in Emilia Romagna e il 4.4% in Calabria. Partecipa alla discussione

#referendum2025, il dato sull'#affluenza gela la sinistra: quanti hanno votato alle 12 https://iltempo.it/politica/2025/06/08/news/referendum-affluenza-quorum-quesiti-fino-a-quando-si-vota-lavoro-cittadinanza-42902304/… #quorum #8giugno Partecipa alla discussione

Referendum, affluenza alle 19 al 15,5%. Quorum lontano - Primi dati parziali. Solo l'Emilia Romagna raggiunge il 20%. Nel 2011 alle 19 la percentuale di votanti aveva superato il 30% ... Secondo huffingtonpost.it

Alle 19 l’affluenza ai referendum è stata di circa il 15 per cento - Alle 19 l’affluenza ai referendum sul lavoro e sulla cittadinanza è stata di circa il 15 per cento: il dato definitivo arriverà soltanto in serata. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 e lunedì dall ... Segnala ilpost.it

Referendum, il dato sull'affluenza gela la sinistra: quanti hanno votato alle 12 - È solo la prima rilevazione ma non è certo un bel segnale per i promotori dei Referendum dell'8 e 9 giugno. Alle 12 di oggi, per i ... Come scrive iltempo.it