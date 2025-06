Referendum il dato dell' affluenza alle ore 19 | in provincia di Forlì-Cesena ha votato il 1861%

Alle ore 19 di oggi, l'affluenza alle urne in provincia di Forlì-Cesena si attesta al 18,61%, con Cesena città che supera leggermente questa percentuale (20,78%) rispetto a Forlì (19,68%). Un dato che riflette la partecipazione dei cittadini in un momento cruciale per il paese. Ricordiamo che i referendum abrogativi sono validi solo se raggiungono il quorum previsto: il 50% più uno degli aventi diritto.

Diramato il secondo dato sull'affluenza al referendum: alle ore 19 di domenica in provincia di Forlì-Cesena ha votato il 18,61%. A Cesena città ha votato il 20,78% mentre a Forlì città si è recato alle urne il 19,68% degli aventi diritto. Si ricorda che i referendum abrogativi sono validi se. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Referendum, il dato dell'affluenza alle ore 19: in provincia di Forlì-Cesena ha votato il 18,61%

In questa notizia si parla di: Referendum Forlì Cesena Votato

Referendum, Rinnoviamo Forlì: "Gli stranieri fanno crescere la città. Un motivo in più per votare sì" - Il referendum per la cittadinanza a Forlì si inserisce in un dibattito nazionale sempre più acceso: quello dell'integrazione.