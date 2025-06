Referendum i primi dati sull' affluenza | le percentuali nel Barese

Sei curioso di scoprire come si sta muovendo la cittadinanza nel Barese? Sono arrivati i primi dati sull’affluenza alle urne, un segnale importante per capire l’andamento del voto in questa giornata cruciale. Con i seggi ancora aperti fino alle 23 e domani mattina, ogni voto conta per determinare il futuro della nostra comunità. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Saranno aperti fino alle 23 di questa sera i seggi per il referendum, e, nei Comuni chiamati al voto per le Amministrative, per il turno di ballottaggio. Si potrà ancora domani, lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Sono arrivati intanto i primi dati sull'affluenza, aggiornati.

Referendum cittadinanza, le ragioni del sì nei dati della scuola. EducAzioni: “Opportunità per l’Italia, ecco perché” - L’8 e 9 giugno si vota il referendum sulla cittadinanza. La rete EducAzioni invita a scegliere il sì per garantire pari diritti ai bambini stranieri e dare opportunità di integrazione e crescita, fondamentali per il futuro dell’Italia.

#Referendum, i primi dati sull'affluenza delle 12 saranno una prima indicazione della possibilità di raggiungere il quorum. Secondo le nostre stime, con un'affluenza alle ore 12 inferiore al 10% il quorum potrebbe essere difficile. #MaratonaYoutrend Partecipa alla discussione

#Referendum: oggi si vota dalle dalle ore 7 alle ore 23, e domani dalle ore 7 alle ore 15. I primi dati di affluenza arriveranno tra poco, alle 12 - e le successive comunicazioni saranno alle 19 e alle 23. Le seguiremo qui, con mappe, analisi e proiezioni! #Marato Partecipa alla discussione

Referendum 2025, a breve i primi dati sull'affluenza. Seggi aperti: fino a che ora si vota (oggi e domani) - Urne aperte in tutta Italia oggi a lunedì per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. L'ultimo appello per andare a votare è stato lanciato dai leader di Pd, M5s e Avs ... Lo riporta ilmessaggero.it

Affluenza Referendum, si raggiungerà il quorum? Nel 2011 (quando si arrivò al 57%) alle 12 la partecipazione era all'11,6%. Oggi è al 7,4% - Alle ore 12 l'affluenza per i cinque quesiti del referendum è in media del 7,4%. Il quorum, necessario per la validità del voto, è fissato al 50% più uno ... Secondo msn.com

Referendum 2025: I primi dati sull'affluenza - Eventi Referendum, l'incontro di DemoS–Corato sul quesito cittadinanza Interverrà Fabio Pompeo Mancini, docente e studioso nei campi della filosofia, dell’educazione e delle scienze religiose ... Secondo coratoviva.it