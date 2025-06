Referendum i primi dati sull' affluenza | alle 12 a Palermo ha votato poco più del 5% degli elettori

Alle prime ore di voto, i dati preliminari mostrano un’affluenza modesta in Sicilia, con appena il 5% degli elettori che si sono recati alle urne a Palermo. Sebbene oltre 600 sezioni non abbiano ancora comunicato, questa tendenza potrebbe influenzare i risultati finali del referendum. La partecipazione è un segnale importante per comprendere come i cittadini stanno vivendo questa consultazione e quanto saranno determinanti i loro voti.

I primi dati sull'affluenza alle urne per il referendum, comunicati alle 12 sulla piattaforma Eligendo, indicano che in Sicilia sono andati alle urne meno del 5% degli aventi diritto, anche se oltre 600 sezioni non hanno ancora comunicato i dati alle 13. La partecipazione viene rilevata per.

Referendum cittadinanza, le ragioni del sì nei dati della scuola. EducAzioni: "Opportunità per l'Italia, ecco perché" - L'8 e 9 giugno si vota il referendum sulla cittadinanza. La rete EducAzioni invita a scegliere il sì per garantire pari diritti ai bambini stranieri e dare opportunità di integrazione e crescita, fondamentali per il futuro dell'Italia.

#Referendum, i primi dati sull'affluenza delle 12 saranno una prima indicazione della possibilità di raggiungere il quorum. Secondo le nostre stime, con un'affluenza alle ore 12 inferiore al 10% il quorum potrebbe essere difficile.

#Referendum: oggi si vota dalle dalle ore 7 alle ore 23, e domani dalle ore 7 alle ore 15. I primi dati di affluenza arriveranno tra poco, alle 12 - e le successive comunicazioni saranno alle 19 e alle 23.

Referendum 2025, a breve i primi dati sull'affluenza. Seggi aperti: fino a che ora si vota (oggi e domani) - Urne aperte in tutta Italia oggi a lunedì per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. L'ultimo appello per andare a votare è stato lanciato dai leader di Pd, M5s e Avs

Referendum, primi dati sull'affluenza in Granda: alle 12 alle urne poco più dell'8% degli aventi diritto - Delle Sette Sorelle, Cuneo è l'unica ad aver superato il 10% di affluenza. Saluzzo non ha raggiunto l'8 ed è la "sorella" che ha fatto registrare il dato più basso

Referendum, in Piemonte affluenza all'8,76% alla rilevazione delle 12 - Si vota fino alle 23. Urne aperte anche domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Cinque i quesiti: quattro sul lavoro, uno sulla cittadinanza