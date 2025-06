Referendum i dati dell' affluenza a Latina e in provincia

L’affluenza alle urne per il referendum su lavoro e cittadinanza in provincia di Latina e nel Lazio rimane ancora bassa, sollevando interrogativi sulla partecipazione democratica. Questa mattina, alle 7, si sono aperti i seggi, pronti ad accogliere i cittadini fino alle 23, con una riapertura domani dalle 7 alle 15. A metà giornata, i dati preliminari evidenziano un coinvolgimento limitato nei comuni pontini. Resta da capire se le prossime ore cambieranno questa tendenza.

Ancora bassa l'affluenza nel Lazio e in provincia di Latina per il referendum su lavoro e cittadinanza. Le urne si sono aperte questa mattina, domenica 8 giugno, alle 7 e si chiuderanno alle 23 per riaprire domani, lunedì 9, dalle 7 alle 15. Affluenza alle 12 nei comuni pontini Nelle 513. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Referendum, i dati dell'affluenza a Latina e in provincia

