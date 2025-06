Referendum i dati aggiornati dell' affluenza | le percentuali alle ore 19 nel Barese

Alle ore 19, l'affluenza alle urne nel Barese si attesta al 14,03%, con Triggiano in testa al 25,22%, grazie anche al voto per il ballottaggio sindacale. A Bari cittĂ , invece, la percentuale di partecipazione si mantiene ancora bassa, ma il rush finale delle urne potrebbe cambiare le sorti di questo importante referendum. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti e i risultati ufficiali.

