Referendum Giovanni Donzelli denuncia | Invito nel registro di scuola

In un clima di crescente tensione politica, Giovanni Donzelli denuncia un episodio incredibile: volantini pro-referendum distribuiti ai genitori degli studenti di Livorno, in un chiaro tentativo di influenzare le giovani menti. La sinistra sembra non avere limiti, ricorrendo a ogni mezzo per promuovere il s√¨, anche a costo di invadere lo spazio scolastico e sfruttare i pi√Ļ piccoli. √ą giunto il momento di riflettere sulla correttezza di queste strategie.

La sinistra le prova tutte pur di portarsi a casa il referendum. L'ultima la denuncia direttamente Giovanni Donzelli. Il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia riporta quanto accaduto a Livorno dove "sono arrivati ad inviare a tutti i genitori degli alunni di una scuola del livornese i volantini per il 'Sì' al Referendum. Sono sempre i soliti a sinistra, e non si smentiscono mai. Utilizzare i bambini e la scuola per fare propaganda politica è semplicemente indecente ". Il fatto sarebbe accaduto all'istituto comprensivo statale "Don Angeli". Quest'ultimo ha inviato tramite il registro elettronico una circolare a tutti i genitori degli alunni per fare propaganda per il 'Sì' al referendum, allegando materiale elettorale.

