Referendum Fratoianni al seggio | scoppia il caos

Un episodio surreale scuote il seggio di Foligno durante il voto di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. Tra troupe televisive e fotoreporter, si innesca un caos inatteso che ha catturato l’attenzione di tutti. La presidente del seggio si trova a gestire una situazione imprevedibile, mentre lo scenario si infiamma con tensione e curiosità . Ecco cosa è successo in questa giornata cruciale per il nostro sistema democratico.

Caos al seggio mentre votava il leader di Sinistra Italiana. Quanto accaduto lo racconta una nota Avs: "Un episodio surreale è avvenuto questa mattina a Foligno, al seggio elettorale (seggio n^ 2 scuola via Piermarini) in cui ha votato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: come accade per tutti i leader politici nazionali ad attenderlo troupe televisive e fotoreporter. La presidente del seggio, non si comprende in base a quale normativa, ha vietato l'ingresso a troupe e fotografi che sono riusciti comunque ad esercitare il diritto di cronaca da fuori della porta. Un comportamento inaccettabile su cui Avs presenterĂ un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi e su cui chiediamo un intervento immediato del prefetto di Perugia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, Fratoianni al seggio: scoppia il caos

In questa notizia si parla di: Seggio Fratoianni Caos Referendum

