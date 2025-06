Referendum flop ma la sinistra ci prova anche a scuola | a Livorno inviti al votare sì perfino nel registro elettronico

Il referendum si rivela un flop, ma la sinistra non si arrende e prova anche a influenzare le scuole di Livorno, invitando al voto sì attraverso il registro elettronico. Alle 12, l’affluenza è ancora lontana dal quorum del 50%, nonostante gli sforzi massicci e le campagne di sensibilizzazione. È un segnale chiaro di come, a volte, anche le strategie più sorprendenti non bastino a cambiare il trend.

Le prime rilevazioni sull’affluenza alle urne, alle 12 di oggi, danno il quorum del 50% molto, molto lontano, nonostante lo straordinario dispiego di mezzi della sinistra e soprattutto del sindacato, quella sinistra sindacale che è riuscita a veicolare il messaggio sulle urne “da riempire” perfino nel registro elettronico delle scuole. Accade a Livorno dove – come denuncia il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli – la propaganda della sinistra non conosce limiti. “Sono arrivati ad inviare a tutti i genitori degli alunni di una scuola del livornese i volantini per il “Sì” al Referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum flop, ma la sinistra ci prova anche a scuola: a Livorno inviti al votare “sì” perfino nel registro elettronico

In questa notizia si parla di: Referendum Flop Sinistra Prova

“Veterocomunisti, si sfasciano, perderanno al referendum”: il flop delle Elezioni amministrative visto da destra - In questo articolo analizziamo il flop elettorale dei "veterocomunisti" attraverso la lente della destra, evidenziando come la negazione della realtà e la minimizzazione della sconfitta siano strategie comuni.

Referendum 2025: la sinistra può davvero battere Meloni? I numeri che potrebbero farlo accadere - Referendum 2025: il centrosinistra sfida Meloni puntando a 12 milioni di votanti. In gioco c'è molto più del raggiungimento del quorum. Ecco perché conta davvero. Da tag24.it

I referendum? una prova umana non politica: chi va al mare sappia che... C’è ancora domani - Il vero errore di queste ultime settimane è stato quello di plasmare i quesiti, di renderli una prova di forza, senza centrare il dibattito sugli argomenti ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Referendum, urne aperte. Appello al voto dal palco, protesta FdI: “Vergogna” - Ai seggi oggi (7- 23) e domani (7-15). I leader del centro-sinistra contro l’astensione. Nordio: “Io non vado” ... Scrive repubblica.it